Президент отказался выполнять главное предвыборное обещание

На Украине пока что преждевременно вводить налог на выведенный капитал. Об этом глава государства заявил на встрече с бизнес-сообществом в Киеве. Вместо этого власти собираются выполнить все условия для получения следующего транша от Международного валютного фонда (МВФ).



Представители бизнеса раскритиковали Владимира Зеленского за такую позицию. По словам участника встречи Тараса Козака, отказываясь вводить налог на выведенный капитал (НнВК), президент обманывает своих избирателей.

"Хочу зафиксировать первое откровенное "сползание" с обещания президента Владимира Зеленского… Во время президентской предвыборной кампании Зеленский твердо обещал отмены дискреционного налога на прибыль предприятий и введения НнВК. Лично знаю людей, которые проголосовали за "Зе" только из-за этого пункта его программы. Хотя склонялись к поддержке Порошенко",

– написал Козак в Facebook.

По его словам, на встрече с бизнесменами лидер страны сказал, что для Украины важнее новый кредит МВФ, который принесет стране $2 млрд, чем введение НнВК. Однако соавтор законопроект о новом налоге Татьяна Шевцова ответила, что на месте президента она бы попыталась убедить руководство фонда в том, что НнВК не несет серьезных угроз для бюджета в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной – может обеспечить быстрый рост экономики.

В комментариях пользователи жестко осудили Зеленского: "Тоже самое будет с другими обещалками. Окажется, что СБУ нельзя реформировать, и страна в смартфон не влазит", "Это была шутка", "Первое сползания с обещания? Разве первым был не тот случай, когда он пообещал уйти с поста, если нарушит закон, а потом не ушел?".