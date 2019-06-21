Переговоры будут проходить за закрытыми дверями

Москва и Киев стремятся к тому, чтобы решить вопрос об обмене лицами, осужденными за уголовные преступления. Однако на улаживание всех проблем потребуется очень много времени. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Представитель администрации президента напомнил, что Владимир Путин во время вчерашней "прямой линии" говорил о том, что проблема освобождения украинских граждан, которые находятся в заключении на территории России, должна решаться с учетом решения судьбы россиян, находящихся в таком же положении на территории Украины. Переговоры, по словам Пескова, уже ведутся.

"Готовность российской стороны есть. Очень важно, чтобы эта готовность встречала взаимность с украинской стороны. Мы слышали также определенные заявления из Киева о том, что там тоже есть понимание необходимости продвижения в этой области. Здесь, конечно, потребуется двусторонняя работа, которая, конечно, не может быть открытой и публичной, поэтому здесь в данном случае нужно просто набраться терпения",

– приводит слова президентского пресс-секретаря РИА "Новости".

Правительства России и Украины считают часть своих граждан, находящихся в заключении или под арестом на территории друг друга, политическими заключенными. Этот вопрос неоднократно обсуждался на встречах официальных лиц, но пока не дал никаких результатов.

Москва считает политзаключенными руководителя украинского бюро РИА "Новости" Кирилла Вышинского, дезертиров-перебежчиков Александра Баранова и Максима Одинцова, а также активистку общественной организации "Волонтеры Победы" Елену Одновол. В Киеве, в свою очередь, статус политических узников закрепили за режиссером Олегом Сенцовым, осужденными за шпионаж Романом Сущенко, Александром Кольченко и другими.