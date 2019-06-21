Стреляли и будем стрелять: в Киеве обозначили позицию по Донбассу

Мира на востоке Украины можно не ждать

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не будут отказываться от обстрелов жилых кварталов в Донбассе. Об этом прямо заявил министр обороны страны Степан Полторак.

Он отверг инициативу представителя Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию Леонида Кучмы, который ранее предложил ВСУ воздерживаться от ударов в ответ на случайный огонь с неподконтрольной Киеву территории, пишет УНИАН.

"Мы на огонь противника отвечали, отвечаем и будем отвечать", – заявил Полторак.

По его словам, ВСУ "никогда не нарушали минские соглашения", но когда видели угрозу "потерять свои позиции", открывали огонь:

"Ни клочка своей земли точно не отдадим", – указал министр обороны.

В начале июня Кучма предложил запретить Объединенным силам "стрелять в ответ", если под прицел попадают объекты гражданской инфраструктуры.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что выступает за прекращение огня, но в то же время заявил, что к переговорам с представителями ЛНР и ДНР не готов, пишет РИА ФАН.