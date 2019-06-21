Курорты полуострова никого не оставляют равнодушными

С наступлением курортного сезона на полуострове прибавилось отдыхающих, прибывших из Незалежной. Об этом сообщили в крымском пограничном управлении ФСБ.



"С началом летних каникул и периода отпусков увеличился поток лиц и транспортных средств через автомобильные пункты пропуска на севере Крымского полуострова",

– приводит сообщение пресс-службы ведомства РИА "Новости".

В среднем через границу между Крымом и Украиной в сутки проходит 11 тыс. человек и до 1,5 тыс. автомобилей. Пик нагрузки на автомобильные пункты пропуска приходится на выходные и праздничные дни.

Пограничники ожидают, что в ближайшее время число украинцев, желающих попасть в Крым, вырастет еще больше. Чтобы не создавать заторы на границе, приняты дополнительные меры по осуществлению пропускного режима.

Крымские чиновники ранее сообщали о том, что с начала года полуостров посетили более 100 тыс. иностранных граждан. Большинство из них являются украинцами, передают "Известия".

Всего в 2019 г. власти Крыма ожидают, что в этом году на полуострове побывают 7,5 млн туристов, сообщает РИА ФАН. По словам члена Совета Федерации Сергея Цекова, развитие транспортной инфраструктуры еще сильнее повысит спрос на крымские курорты, поскольку добраться до них станет проще. Существенный прирост числа туристов произошел в прошлом году с введением в строй автомобильной части Крымского моста. Предполагается, что в ближайшие пять лет число отдыхающих в республике вырастет до 10 млн человек в год.