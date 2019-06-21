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Новый закон оставит украинцев без зарплат и электричества

Фото: pixabay.com
Незалежную подводят к блэкауту

Вечер при свечах скоро станет обычным делом для украинцев. Но не от стремления к романтике. Жители городов и сел Незалежной могут остаться без света, тепла и даже денег из-за реформы в энергетической сфере, которую провело правительство Украины. Об этом заявил представитель президента Незалежной в кабмине Андрей Герус.

Он напомнил, что с 1 июля вступают в силу новые правила работы оптового рынка электроэнергии. Последствия непредсказуемы, и дело не только в росте тарифов:

"Думаю, не все понимают результаты этого эксперимента – от возможной новой волны невыплат зарплат шахтерам (из-за провала платежей/расчетов за электроэнергию) до возможного отключения электроэнергии, воды и тепла в некоторых населенных пунктах", – написал Герус в Facebook.

Андрей Герус. Фото:facebook.com/andriy.gerus

По словам Геруса, и он сам, и президент Владимир Зеленский выступали против этого закона, но действующее правительство экс-президента Петра Порошенко настаивает на своем.

В начале прошлого зимнего сезона жители некоторых украинских городов остались без отопления из-за реформы газового рынка. 

Фоторепортаж
Замерзшие жители Киева вышли на улицу
Фото: facebook.com/news112ua/ Фото: facebook.com/news112ua/
Фото: facebook.com/news112ua/ Фото: facebook.com/news112ua/ Фото: facebook.com/news112ua/
Николай ВИКТОРОВ
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