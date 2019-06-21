Россия отменила антиукраинские санкции

Москва ввела временные послабления

Российский кабмин принял решение временно разрешить ввозить с Украины некоторые товары, которые находятся в санкционном списке, составленном в качестве ответной меры. Об этом следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, запрет не распространяется на товары, "ввозимые в целях завершения таможенных процедур переработки вне таможенной территории и временного вывоза".

В частности, разрешен ввоз в Россию трансформаторов с жидким диэлектриком (до 1 октября 2019 г., либо до 1 января 2020-го в зависимости от мощности), трансмиссионных валов (до 1 июля 2019 г.), а также на некоторые виды трубной продукции (по 1 октября 2021-го).

Напомним, в апреле текущего года правительство Украины расширило перечень российских товаров, запрещенных к ввозу на территорию страны.

Позже премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о введении в качестве ответной меры контрсанкций Москвы в связи с политикой Киева.