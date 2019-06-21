Лидеру Незалежной дали понять, сколько олигархи готовы вложиться в восстановление региона

Днепропетровский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что готов оказать помощь в возрождении инфраструктуры разрушенного Донбасса, например, "покрасить ларек или два". Можно сказать, не просто послал, а просто плюнул в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Так, известный олигарх отреагировал на уверения главы государства о том, что он договорился с местными предпринимателями о финансировании гуманитарных проектов. Свой спич пан Зеленский проговорил накануне в ходе своей встречи с представителями бизнеса.



"В тот момент, когда президент об этом заявил, я еще об этом не знал. На остаток от 20 тыс. фунтов в неделю могу покрасить ларек или два", – сказал Коломойский в комментарии "Новому времени".

По его словам, он не общался с лидером нации по вопросу инвестиций, его не приглашали в администрацию, да и сам бизнесмен не искал возможности встретиться с главой государства. Поэтому, отметил Коломойский, ему невдомек, что именно имеет ввиду пан Зеленский, и посоветовал журналистам уточнить его заявления лично у президента.





Вчера экс-актер сообщил предпринимателям, что Виктор Пинчук пообещал ему профинансировать покупку квартир для семей 24 задержанных в России украинских моряков, а Ринат Ахметов - заняться медициной и дорогами.

"Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает", – сказал Зеленский под общий хохот в зале.

Что касается упомянутых £20 тыс., то этой суммой британский суд разрешил олигарху распоряжаться в повседневной жизни в недельный срок по иску Приватбанка.