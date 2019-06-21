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На Донбасс сбросили фосфорные бомбы

Фото: www.globallookpress.com
Россияне предложили ответить ВСУ на обстрел ДНР

После нескольких минометных обстрелов в самопровозглашенной республике представили доказательства использования украинцами запрещенных боеприпасов.

Представители народной милиции ДНР обнаружили часть мины, начиненной фосфором. Эти зажигательные боеприпасы могут уничтожить целые кварталы. Использовать их запрещено. Тем не менее, ВСУ впервые за этот год применили фосфорные бомбы. Это выяснилось после нескольких атак на населенный пункт Доломитное, произошедших на этой неделе, заявил Эдуард Басурин.

"Положение найденного боеприпаса указывало на то, что он был выпущен с позиций подразделения полка "Азов",

цитирует представителя народной милиции"Донецкое агентство новостей".

Россияне активно комментируют использование запрещенных боеприпасов, сравнивая тактику ВСУ с провокацией "Белых касок" в Сирии, которая дала США возможность ударить по территории республики (орфография и пунктуация сохранены).

"Замечательный повод для ВС РФ, чтобы ударить "Калибрами" и "Искандерами" по нацистам вермахта ВСУ, как это сделали пиндосы, ударив "Томагавками" по Сирии из-за придуманной "Белыми касками" "химической" атаке!"

– написал один из пользователей.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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