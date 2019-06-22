В команде президента Украины нет единой позиции, считает бывший глава государства Леонид Кравчук

Лидер Незалежной Владимир Зеленский должен более ответственно подходить к своим заявлениям, а также не позволять высказываться подчиненным якобы от своего лица. Такое мнение выразил экс-глава государства Леонид Кравчук.

"Хочу подчеркнуть, что слово президента настолько важное и ответственное, что он за каждым акцентом и предложением должен следить, -– заявил политик в эфире телеканала NewsOne.

По словам политика, сейчас наблюдается ситуация, когда "глава АПУ говорит от себя, советники от себя". Нынешнее положение дел, как отметил Кравчук, просто "недоразумение".

"И это не только сейчас, при Порошенко было абсолютно также, и при Кучме", -– добавил он.

Кроме того, Кравчук посоветовал Зеленскому не бросаться громкими заявлениями. В частности, не жаловаться на условия в администрации президента. Политик констатировал, что если команде Зеленского не нравится место работы, пусть отправятся в шахту.