Тушите свет: украинцы рискуют остаться без электричества

Нибиру
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Жители Украины могут остаться без света из-за большой нагрузки на энергосистему, вызванной погодными условиями.
"Укрэнерго" может применять графики аварийного отключения для обеспечения целостности энергосистемы", -– указывается в сообщении компании в Facebook.
На Украине зафиксированы рекордные показатели температуры воздуха -– в отдельных регионах страны 22 июня воздух раскалится до 36 градусов. Отмечается, что для работы энергосистемы в подобных погодных условиях нужны соответствующие резервные мощности, которых у "Укрэнерго" просто-напросто нет.
Компания обратилась в Совет национальной безопасности и обороны Украины и находится в ожидании оперативных решений.
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