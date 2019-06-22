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Тушите свет: украинцы рискуют остаться без электричества

Фото: www.globallookpress.com
Во всем виновата аномальная жара

Жители Украины могут остаться без света из-за большой нагрузки на энергосистему, вызванной погодными условиями.

 "Укрэнерго" может применять графики аварийного отключения для обеспечения целостности энергосистемы", -– указывается в сообщении компании в Facebook.

На Украине зафиксированы рекордные показатели температуры воздуха -– в отдельных регионах страны 22 июня воздух раскалится до 36 градусов. Отмечается, что для работы энергосистемы в подобных погодных условиях нужны соответствующие резервные мощности, которых у "Укрэнерго" просто-напросто нет.

Компания обратилась в Совет национальной безопасности и обороны Украины и находится в ожидании оперативных решений.

Андрей ДОВЛАТОВ
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