Тушите свет: украинцы рискуют остаться без электричества

Во всем виновата аномальная жара

Жители Украины могут остаться без света из-за большой нагрузки на энергосистему, вызванной погодными условиями.

"Укрэнерго" может применять графики аварийного отключения для обеспечения целостности энергосистемы", -– указывается в сообщении компании в Facebook.

На Украине зафиксированы рекордные показатели температуры воздуха -– в отдельных регионах страны 22 июня воздух раскалится до 36 градусов. Отмечается, что для работы энергосистемы в подобных погодных условиях нужны соответствующие резервные мощности, которых у "Укрэнерго" просто-напросто нет.

Компания обратилась в Совет национальной безопасности и обороны Украины и находится в ожидании оперативных решений.