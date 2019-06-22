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Помогут штрафы: Зеленский намерен наказывать депутатов Рады за "неличное голосование"

Голосование народных избранников за отсутствующих коллег вызвало недовольство у президента Украины

Лидер Незалежной Владимир Зеленский предложил штрафовать депутатов Верховной рады за "неличное голосование".

Как сообщается на сайте Рады, под этим термином подразумевается голосование за отсутствующих коллег.

"Осуществление народным депутатом Украины любым способом голосования в Верховной раде Украины и/или ее органах вместо другого народного депутата Украины (неличное голосование) – наказывается штрафом от 3 до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан", -– указывается в сообщении.

Ранее лидеру Незалежной рекомендовали более ответственно подходить к своим заявлениям.


Андрей ДОВЛАТОВ
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