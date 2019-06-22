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"Идет по колее Порошенко": Зеленский опять попал под шквал критики

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Из-за схожей с предшественником политики при Зеленском ситуация на Украине не изменится, считает экспер

 Нынешний лидер Незалежной Владимир Зеленский во внешней политике идет по стопам своего предшественника Петра Порошенко. Об этом рассказал украинский эксперт Василий Вакаров.

"Зеленский ничего нового не делает, он идет по колее Порошенко. Поэтому логично ожидать результаты независимо от того, что у нас сменился президент", -– передает его слова телеканал "112 Украина". 

Он отметил, что самым перспективным вектором внешней политики Украины является Китай.

"Китай, с экономической точки зрения, заинтересован в сотрудничестве с Украиной, но, к сожалению, до сегодня все финансовые вложения, логистика, которая развивается между Китаем и Европейским союзом, проходят мимо Украины. Здесь лидируют РФ, Белоруссия, даже та же самая Венгрия, по которой и движутся товары. А нас обходят", -– констатировал эксперт, отметив, что команде Зеленского необходимо сменить вектор сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Зеленскому рекомендовали следить за языком, не делая громких заявлений самому и не позволяя говорить впустую подчиненным.

Андрей ДОВЛАТОВ
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