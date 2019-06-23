Российской стороне дали два дня на раздумья

В Незалежной анонсировали "новую волну давления" на международных площадках, если задержанных в результате провокации украинских моряков не освободят. При этом у Москвы есть лишь два дня, чтобы "предоставить отчет" о выполнении требований. С угрожающим заявлением выступил глава МИД Украины Павел Климкин.

Он пообещал "краткосрочное" и "среднесрочное" давление на Россию после 25 июня.

"…результатом этого будет ограничение российской морской активности, военной активности. Мы планируем много вещей, о которых я говорю, но о многих не скажу, пусть это останется за камерой",

– отметил он в интервью "Пятому каналу".

Напомним, ранее Незалежная подала иск в Трибунал ООН по морскому праву. В конце мая его удовлетворили. Трибунал постановил, что Россия должна освободить моряков и вернуть суда, задержанные после провокации в Керченском проливе. В Москве ответили, что это дело не входит в юрисдикцию гамбургского арбитража.