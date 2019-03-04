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США сбросили на Сирию фосфорные бомбы: есть жертвы

Фото: www.globallookpress.com
Западная коалиция снова устроила ад на территории страны

В результате авиаудара вновь пострадало мирное население САР – погибли женщины и дети.

Сирийские СМИ сообщают о новой атаке западной коалиции, возглавляемой США. Накануне бомбы с запрещенным белым фосфором сбросили на населенный пункт Эль-Багуз, распложенный в провинции Дейр-эз-Зор. По информации сирийского агентства SANA, есть жертвы. Среди них – женщины и дети. Также сообщается о раненых, однако число пока неизвестно.

Начиненные белым фосфором боеприпасы вызывают жуткие ожоги. Коалиция применила их в Сирии якобы для уничтожения террористов. Однако пострадали мирные фермы, отмечает "Свободная пресса".

Кристина ЧЕРНИКОВА
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