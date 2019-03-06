Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Постпред Британии в ООН унизила российскую науку

Карен Пирс. Фото: www.globallookpress.com
В глазах англичанки наши ученые до сих пор воспринимают Землю плоской

Постоянный представитель Соединенного Королевства при ООН Карен Пирс назвала российскую науку отсталой. К такому выводу она пришла, комментируя реакцию Москвы на результаты очередного расследования и доклада ОЗХО по использованию в сирийской Думе 7 апреля 2018 г. "скорее всего" хлора.

Накануне МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ армией САР – обелить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. По мнению нашего внешнеполитического ведомства, в 106-страничном докладе нет ни одного вещественного доказательства использования Дамаском запрещенных химвеществ.

"Доклад о Думе <...> сделан уважаемыми международными экспертами с помощью большого количества техники, и мы знаем, что русским это не понравилось, и это еще один пример российской науки уровня "земля плоская",

цитирует РИА "Новости" британку, которая разразилась эмоциями перед закрытыми слушаниями Совбеза ООН по применению химоружия в Сирии.

"Они не уделяют внимания иностранцам и их опыту, а также всеобъемлющему характеру того, что сделали эксперты ОЗХО", – заметила постпред Великобритании.

Она добавила, что документ готовили "независимые эксперты" из "уважаемых международных организаций". Как будто и там не могут сидеть мажористые неучи из "уважаемых" семей с большими кошельками Старого и Нового Света, закончившие Оксфорды и Кэмбриджи.

"И вместо того, чтобы делать из доклада ОЗХО помойку, было бы намного лучше, если бы русские направили свою энергию на расследование того, почему сирийский режим использовал хлор против собственного населения",

– резюмировала большая любительница русских меховых шапок.


Отметим, представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели обследование Думы, однако не обнаружили следов применения химоружия.

Елена УСОВА
новости партнеров
Загрузка...

Население Украины призвали готовиться к войне с Россией

Претендент на высший пост в стране предложил вооружить весь народ

Тест: что вы знаете о трагедии на перевале Дятлова?

Загадочная гибель даже сейчас не дает покоя исследователям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей