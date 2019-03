Постпред Британии в ООН унизила российскую науку

Постоянный представитель Соединенного Королевства при ООН Карен Пирс назвала российскую науку отсталой. К такому выводу она пришла, комментируя реакцию Москвы на результаты очередного расследования и доклада ОЗХО по использованию в сирийской Думе 7 апреля 2018 г. "скорее всего" хлора.

Накануне МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ армией САР – обелить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. По мнению нашего внешнеполитического ведомства, в 106-страничном докладе нет ни одного вещественного доказательства использования Дамаском запрещенных химвеществ.



"Доклад о Думе <...> сделан уважаемыми международными экспертами с помощью большого количества техники, и мы знаем, что русским это не понравилось, и это еще один пример российской науки уровня "земля плоская",

– цитирует РИА "Новости" британку, которая разразилась эмоциями перед закрытыми слушаниями Совбеза ООН по применению химоружия в Сирии.

"Они не уделяют внимания иностранцам и их опыту, а также всеобъемлющему характеру того, что сделали эксперты ОЗХО", – заметила постпред Великобритании.

Она добавила, что документ готовили "независимые эксперты" из "уважаемых международных организаций". Как будто и там не могут сидеть мажористые неучи из "уважаемых" семей с большими кошельками Старого и Нового Света, закончившие Оксфорды и Кэмбриджи.

"И вместо того, чтобы делать из доклада ОЗХО помойку, было бы намного лучше, если бы русские направили свою энергию на расследование того, почему сирийский режим использовал хлор против собственного населения",

– резюмировала большая любительница русских меховых шапок.

