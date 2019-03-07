Американских "мстителей" засекли в Сирии

ЦРУ испытывает секретный дрон YQ-11

США тайно используют в Сирии новейшие беспилотники с рабочим названием YQ-11 Avenger или Q-X. Аппаратами управляют сотрудники ЦРУ, а также Объединенного командования специальных операций. Также испытания БПЛА проходят в сверхсекретной 44-й разведывательной эскадрилье ВВС США, которая опять же связана с ЦРУ.

Как пишет журнал The Drive, малозаметные беспилотники могут вести разведку в районах, которые прикрывают российские и сирийские средства ПРО, такие как С-300 и С-400. Кроме того, аппараты могут выполнять ударные функции, как MQ-9 Reaper.

Но у новейшего БПЛА более мощный турбовентиляторный двигатель. Он позволяет ему подниматься на высоту более 15 тыс. метров и развивать крейсерскую скорость около 650 км/час – это значительно выше, чем у "Рипера".

В полете YQ-11 сможет проводить порядка 20 часов, что вполне достаточно для разведывательной или ударной миссии. БПЛА вооружен бомбами с лазерным наведением, которые он может спрятать во внутренний отсек, а на выдвижном креплении у него расположены электрооптические, мультиспектральные и инфракрасные камеры, которые позволяют вести съемку и наблюдение, сильно "не отсвечивая" на радаре.



Как отмечает The Drive, в нем не используются самые передовые технологии, как, например, в RQ-180, однако для операций на Ближнем Востоке он подходит как нельзя лучше – дешевле, надежнее. БПЛА транспортируют на самолетах C-17A Globemaster III или C-5 Galaxy, поэтому об их местположении может никто не узнать.

Ранее в СМИ появились сообщения о возможном использовании в Сирии невидимок F-117, которые давно не используют в ВВС США. Об этом заговорили после публикации фотографий летящих стелсов над Долиной смерти в Калифорнии. Однако доказательств присутствия F-117 в Сирии нет. Прилететь им пришлось бы самим, а это сложно скрыть. БПЛА спрятать гораздо проще, поэтому YQ-11, вероятно, признали оптимальным вариантом.