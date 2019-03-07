Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Американских "мстителей" засекли в Сирии

Фото: commons.wikimedia.org
ЦРУ испытывает секретный дрон YQ-11

США тайно используют в Сирии новейшие беспилотники с рабочим названием YQ-11 Avenger или Q-X. Аппаратами управляют сотрудники ЦРУ, а также Объединенного командования специальных операций. Также испытания БПЛА проходят в сверхсекретной 44-й разведывательной эскадрилье ВВС США, которая опять же связана с ЦРУ.

Как пишет журнал The Drive, малозаметные беспилотники могут вести разведку в районах, которые прикрывают российские и сирийские средства ПРО, такие как С-300 и С-400. Кроме того, аппараты могут выполнять ударные функции, как MQ-9 Reaper.

Но у новейшего БПЛА более мощный турбовентиляторный двигатель. Он позволяет ему подниматься на высоту более 15 тыс. метров и развивать крейсерскую скорость около 650 км/час – это значительно выше, чем у "Рипера".

Фото: flickr.comВ полете YQ-11 сможет проводить порядка 20 часов, что вполне достаточно для разведывательной или ударной миссии. БПЛА вооружен бомбами с лазерным наведением, которые он может спрятать во внутренний отсек, а на выдвижном креплении у него расположены электрооптические, мультиспектральные и инфракрасные камеры, которые позволяют вести съемку и наблюдение, сильно "не отсвечивая" на радаре.

Как отмечает The Drive, в нем не используются самые передовые технологии, как, например, в RQ-180, однако для операций на Ближнем Востоке он подходит как нельзя лучше – дешевле, надежнее. БПЛА транспортируют на самолетах C-17A Globemaster III или C-5 Galaxy, поэтому об их местположении может никто не узнать.


Ранее в СМИ появились сообщения о возможном использовании в Сирии невидимок F-117, которые давно не используют в ВВС США. Об этом заговорили после публикации фотографий летящих стелсов над Долиной смерти в Калифорнии. Однако доказательств присутствия F-117 в Сирии нет. Прилететь им пришлось бы самим, а это сложно скрыть. БПЛА спрятать гораздо проще, поэтому YQ-11, вероятно, признали оптимальным вариантом.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Население Украины призвали готовиться к войне с Россией

Претендент на высший пост в стране предложил вооружить весь народ

Тест: что вы знаете о трагедии на перевале Дятлова?

Загадочная гибель даже сейчас не дает покоя исследователям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей