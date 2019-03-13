Атаки будут продолжены

Несколько баз и складских помещений боевиков стерты с лица земли благодаря российской авиации в границах Идлиба. Авиаудару подверглись объекты формирования, созданного на базе запрещенной в нашей стране террористической организации.

Военная операция РФ прошла успешно, осведомляет ливанское издание Al Masdar News. Наша армия разгромила здания, принадлежащие террористам, свидетельством чего являются несколько взрывов, прогремевших вблизи столицы провинции.

Однако, вероятнее всего, российские военно-воздушные силы не остановятся на достигнутом. Бомбардировка инфраструктуры боевиков продолжится. На данный момент в сирийской провинции угрозу безопасности представляют не только террористические формирования, но и вооруженная оппозицией.



