Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россия нанесла удар по террористам в сирийской провинции

Фото: www.globallookpress.com
Атаки будут продолжены

Несколько баз и складских помещений боевиков стерты с лица земли благодаря российской авиации в границах Идлиба. Авиаудару подверглись объекты формирования, созданного на базе запрещенной в нашей стране террористической организации.

Военная операция РФ прошла успешно, осведомляет ливанское издание Al Masdar News. Наша армия разгромила здания, принадлежащие террористам, свидетельством чего являются несколько взрывов, прогремевших вблизи столицы провинции.

Однако, вероятнее всего, российские военно-воздушные силы не остановятся на достигнутом. Бомбардировка инфраструктуры боевиков продолжится. На данный момент в сирийской провинции угрозу безопасности представляют не только террористические формирования, но и вооруженная оппозицией. 


Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Раскрыта правда о пьянстве Порошенко: президент не пьет, он пригубливает

Окружение главы Незалежной пытается бороться со слухами о его вредной привычке

Подменили: обломок МН17 подсунули в место исчезновения другого малайзийского "Боинга"

Детектив-любитель указал на ряд нестыковок

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей