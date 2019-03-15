Британцы сообщили о гибели россиян в Сирии

Три офицера попали в засаду террористов

В сирийской провинции Дейр-эз-Зор российские военнослужащие оказались в ловушке, устроенной боевиками. Инцидент произошел еще в феврале нынешнего года.

Об этом сообщает "Русская служба BBC" со ссылкой на одного из погибших. Отмечается, что наши военные – майор и два полковника – на автомобиле УАЗ попали в засаду террористов недалеко от города Аль-Маядин 22 февраля.

Родителям одного из погибших сообщили о произошедшем и попросили явиться в военный госпиталь имени Бурденко на сдачу анализа ДНК, однако по результатам теста образцы не совпали.

"Скоро месяц будет как он пропал без вести", – сказал источник BBC.

Минобороны России данную информацию пока не подтверждает.