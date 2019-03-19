Неправительственные организации устроят очередную инсценировку химической атаки

Активисты движения "Белые каски" воспользуются финансовой помощью Вашингтона, чтобы устроить очередную постановочную провокацию, направленную против режима Башара Асада. С таким заявлением выступили координационные штабы России и Сирии.



"Из почти $400 млн, выделяемых американской стороной на помощь Сирии, сирийскому народу не пойдет ни цента. Вся указанная сумма распределена между агентствами ООН и неправительственными организациями, включая содержание и дальнейшее финансирование провокаций, в том числе с применением отравляющих веществ, проводимых активистами "Белых касок",

– приводит текст заявления РИА "Новости".

По словам представителей координационных штабов, оппозиционным активистам пригодится "опыт монтажа постановочных "зверств режима"… если понадобится обоснование для агрессии против законных властей страны". Запад лишь делает вид, что хочет помочь жителям страны, пострадавшей от многолетней гражданской войны и действий террористов, а на самом деле продолжает накладывать на сирийцев экономические санкции, отмечает "Царьград".

На прошлой неделе Государственный департамент США объявил о том, что Вашингтон собирается выделить $5 млн на деятельность "Белых касок" в Сирии, а также на Международный беспристрастный и независимый механизм по расследованию преступлений в Сирии. Такое распоряжение дал президент Дональд Трамп, и его еще должен одобрить конгресс.

Министерство иностранных дел Сирии накануне выступило против предоставления помощь скомпрометировавшей себя организации. "Этот отчаянный шаг США вслед за аналогичным действием Катара подтверждает, что США все еще рассчитывают на поддержку терроризма в достижении своих целей в Сирии и регионе и в интересах израильских оккупантов", – говорится в заявлении.

По версии Дамаска, "Белые каски" обслуживают интересы террористических организаций. Кроме того, они принимали участие в создании сфабрикованных видео и инсценировок химических атак, ответственность за которые потом была возложена на власти Сирии и России.

Отмечается также, что выделенные США финансовые средства пойдут на помощь беженцам, проживающим на территории Иордании, Ливана и Турции. Это стимулирует их ассимиляцию в этих государствах.