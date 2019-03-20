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"К вечеру": Трамп разберется с террористами в Сирии

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
О роли России в освобождении территорий американский лидер скромно умалчивает

Глава Белого дома строит поистине наполеоновские планы. Настолько они глобальны, что впору их переименовывать в трамповские.

Одно из последних его обещаний касается разгрома террористов в Сирии. По словам Дональда Трампа, американцы уничтожат "последний оплот" боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" настолько быстро, что те даже глазом моргнуть не успеют.

"Сейчас остался последний маленький очаг, которого не будет уже сегодня вечером",

цитирует президента США CBS News.

Столь громкое заявление он сделал, держа в руках карты Ближнего Востока. Первая – демонстрирует ситуацию в Сирии в 2017 году, после того как он занял высокий пост, вторая – говорит о нынешнем положении дел. Там – всего-навсего одна небольшая точка.

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com

"Последним оплотом" именуют деревню Багуз на юго-востоке арабского государства. Военную операцию без согласия руководства САР коалиция во главе с США проводит с 2014 года. В прошлом году Трамп объявил об освобождении  Республики от боевиков и выводе из нее войск, после чего эта тема активно муссировалась за океаном.  

Ксения АНДРЕЕВА
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