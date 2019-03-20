О роли России в освобождении территорий американский лидер скромно умалчивает

Глава Белого дома строит поистине наполеоновские планы. Настолько они глобальны, что впору их переименовывать в трамповские.

Одно из последних его обещаний касается разгрома террористов в Сирии. По словам Дональда Трампа, американцы уничтожат "последний оплот" боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" настолько быстро, что те даже глазом моргнуть не успеют.

"Сейчас остался последний маленький очаг, которого не будет уже сегодня вечером",

– цитирует президента США CBS News.

Столь громкое заявление он сделал, держа в руках карты Ближнего Востока. Первая – демонстрирует ситуацию в Сирии в 2017 году, после того как он занял высокий пост, вторая – говорит о нынешнем положении дел. Там – всего-навсего одна небольшая точка.

"Последним оплотом" именуют деревню Багуз на юго-востоке арабского государства. Военную операцию без согласия руководства САР коалиция во главе с США проводит с 2014 года. В прошлом году Трамп объявил об освобождении Республики от боевиков и выводе из нее войск, после чего эта тема активно муссировалась за океаном.