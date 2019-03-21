Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Истребители РФ атаковали Идлиб

Фото: www.globallookpress.com
Оплот террористов бомбили 20 минут

Шесть истребителей "Су" российских ВКС нанесли мощный удар по террористическим объектам в сирийском Идлибе в ночь на четверг, 21 марта.

Атака стала ответом на нападение боевиков на христиан и алавитов, проживающих в городах Аль-Сукайлабия, Мардех и Сальхаб, передает Al Masdar News. По информации издания, ВКС РФ ударили по позициям запрещенных группировок, которые еще остаются в провинции Идлиб.

До этого российская авиация атаковала базы террористов в Идлибе 13 марта. Учитывая, что авиабомбы вызвали несколько сильных взрывов на земле, эксперты предположили, что удары попали точно в цель и уничтожили склады с оружием.

Ранее в Москве указывали, что незаконные формирования остаются в этой сирийской провинции, поскольку получают поддержку Запада.

Фоторепортаж
Сирия получила оружие возмездия
ТОС-1А "Буратино". Фото: Минобороны РФ Ракетная система залпового огня (РСЗО) "Ураган". Фото: Минобороны РФ Ракетная система залпового огня (РСЗО) "Смерч". Фото: Минобороны РФ
БТР-82А. Фото: Минобороны РФ Танк Т-72. Фото: Olga Sokolova/ Russian look Ракетная система залпового огня "Торнадо-Г". Фото: Минобороны РФ УР-77. Фото: Минобороны РФ
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Как вошь на сковороде": Порошенко выдумал новые санкции перед выборами

Пострадали граждане и других иностранных государств

Названа причина начала третьей мировой

Конфликт вспыхнет после падения одной из стран Востока

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей