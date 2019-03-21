Истребители РФ атаковали Идлиб

Оплот террористов бомбили 20 минут

Шесть истребителей "Су" российских ВКС нанесли мощный удар по террористическим объектам в сирийском Идлибе в ночь на четверг, 21 марта.

Атака стала ответом на нападение боевиков на христиан и алавитов, проживающих в городах Аль-Сукайлабия, Мардех и Сальхаб, передает Al Masdar News. По информации издания, ВКС РФ ударили по позициям запрещенных группировок, которые еще остаются в провинции Идлиб.

До этого российская авиация атаковала базы террористов в Идлибе 13 марта. Учитывая, что авиабомбы вызвали несколько сильных взрывов на земле, эксперты предположили, что удары попали точно в цель и уничтожили склады с оружием.

Ранее в Москве указывали, что незаконные формирования остаются в этой сирийской провинции, поскольку получают поддержку Запада.