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В России изобрели уникальную маскировку для Сирии

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Новинку представят на "Армии-2019"

Российские производители военной техники начинают потихоньку готовиться к главному армейскому форуму страны "Армия-2019".

Как сообщает Mil.Press, компания "Экопортрет-М" собирается показать уникальные маскировочные комплексы, в частности, ММК-2 для леса, пустыни, а также заснеженной местности. Боевые действия в Сирии еще раз показали, что маскировка крайне важна на войне, и в этой области Россия и Сирия пока отстают от стран НАТО. В Сирии были замечены зеленые танки, розоватые "Уралы" и другая техника, совершенно не подходящая по цвету.

На "Армии-2018" уже был представлен маскировочный комплект МКТ-2П для пустынного фона, который уже поставляется в войска. А в этом году должны показать радиорассеивающую модификацию маскировочной сети МКТ-4П, которая по идее должна защитить не только от человеческого глаза, но даже радара. 

Александр ИЛЬИН
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