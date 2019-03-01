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Сирийские боевики расплатились с США золотом

Фото: www.globallookpress.com
Американцы хорошо поживились в САР

Армия США тайно вывезла из Сирии 50 тонн золота. Об этом сообщило сирийское национальное агентство "Сана" со ссылкой на осведомленные источники.

Как выяснилось, между американскими военными и боевиками, окопавшимися в провинции Дейр-эз-Зор, было заключено соглашение. За возможность беспрепятственно выйти из окружения и перебраться в безопасные для них районы главари террористов передали американцам 40 т золота.

Однако это был не весь награбленные ценности, которыми располагали боевики. Еще 10 т драгоценных металлов солдаты США нашли сами в тайниках города Багхуз и в других населенных пунктах, откуда скрылись террористы.

Фото: www.globallookpress.com

Все ценности американцы поспешили отправить в безопасное место. По словам очевидцев, вывозили золото на вертолетах под покровом ночи. Часть  рейсов была совершена в воскресенье, 24 февраля.

В прошлом году президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. Впрочем, потом он уточнил, что на территории САР останется около 2 тыс. военнослужащих США – они будут отправляться домой по мере окончательной очистки САР от террористов, напоминает "Царьград".

Ранее Вашингтон отказался участвовать в восстановлении разрушенной войной Сирии, пока там у власти находится президент Башар Асад.

Фоторепортаж
Как Запад Сирию бомбил
Фото: GLOBAL LOOK press/Ammar Safarjalani Фото: GLOBAL LOOK press/Ammar Safarjalani Фото: GLOBAL LOOK press/Lance Cheung
Фото: AP/TASS Фото: AP/TASS Фото: AP/TASS
Николай ВИКТОРОВ
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