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Сирийцев научили стрелять из С-300

Фото: mil.ru
Российские специалисты почти завершили подготовку боевых расчетов

В арабской республике окончен период обучения артиллеристов, которые возьмут под свое управление зенитно-ракетные комплексы "Фаворит" российского производства. Об этом сообщил телеграм-канал "Военный обозреватель".

"Сирийские расчеты ЗРК С-300ПМУ-2 практически завершили подготовку под руководством российских специалистов и уже через несколько недель будут готовы к несению боевого дежурства",

говорится в сообщении.

Подтверждения этой информации из других источников не поступало. Однако косвенным подтверждением может послужить появившаяся накануне в зарубежных СМИ информация о том, что размещенные в Сирии комплексы С-300 приведены в состояние боевой готовности.

"Израиль уже не раз бил по правительственным войскам, помогая террористам. Сирийские правительственные силы, конечно, отбивали эти удары, но сейчас будет для этого использовать впервые российские С-300", - сообщает сайт HispanTV.

Фото: www.globallookpress.com

В материале говорится о том, что комплексы "способны отразить угрозу, которая может возникнуть в любой момент". Там же приводятся спутниковые снимки, на которых видно, что три из четырех пусковых установок С-300 полностью готовы к отражению воздушной атаки. Осталось привести в боевое положение четвертую систему.

Израиль в ответ представил военный беспилотник, разработанный концерном Israel Aerospace Industries, который способен уничтожить радары систем С-300 и С-400. Предполагается, что аппарат может быть применен на сирийской территории, в том случае если сирийцы попытаются сбить израильские самолеты из комплексов С-300.

Решение о поставках комплексов С-300 в Сирию было принято после того, как в сентябре прошлого года местные военные случайно сбили из устаревших ракетных установок российский самолет Ил-20. Сирийцы целились по израильскому истребителю, но тот спрятался за российское воздушное судно. Чтобы избежать повторения подобных инцидентов, Москва решила обеспечить Дамаск более совершенным вооружением.

Сирия еще не использовала С-300, а большое количество ракет и бомб, выпущенных и сброшенных Израилем, было перехвачено другими сирийскими системами обороны.

Андрей ФИЛАТОВ
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