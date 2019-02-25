Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Израиль готовит новый удар по Сирии

Фото: flickr.com/Forsvarsdepartementet
Иерусалим затеял масштабные маневры с участием авиации

Военно-воздушные силы Израиля сегодня днем проведут крупные учения в восточной части Средиземного моря. Информацию об этом распространил Telegram-канал "Военный обозреватель".

По данным источника, военные планируют задействовать в том числе истребители пятого поколения F-35I Adir. Официального подтверждения информации о воздушных маневрах от Армии обороны Израиля пока не последовало.

Учения пройдут на фоне непрекращающихся авианалетов на позиции правительственных войск Сирии и иранских военных объектов, размещенных на подконтрольной Дамаску территории. В прошлую пятницу, 22 февраля, истребитель F-35I Adir атаковал китайский радар раннего предупреждения JY-27. Уничтожение радиолокационной станции подтвердили спутниковые снимки. Китайский радар работал в системе сирийской ПВО и предназначался для раннего обнаружения  воздушных целей – в том числе выполненных с участием стелс-технологий.

Фото: www.globallookpress.com

Не последнюю роль в натаскивании израильских военных играют Соединенные Штаты. В середине февраля Иерусалим отчитался об окончании совместных военных учений Армии обороны Израиля и Вооруженных сил США "Можжевеловый сокол – 2019".

Заявленная цель учений звучит как "укрепление стратегического сотрудничества и координации между военными двух стран в чрезвычайных ситуациях". В ходе маневров участники отрабатывали действия при отражении различного вида угроз, в том числе в случае обстрела израильской территории по навесной траектории. В общей сложности в учениях приняли участие около 300 военнослужащих США и 400 израильских военных, передает Newsru.co.il.

Провести новые масштабные учения Армия обороны Израиля решила в то время, когда канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху готовится к визиту главы израильского правительства в Москву, где он должен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Очевидно, активность израильских ВВС не останется без внимания российского президента.

В Кремле накануне сообщили, что встреча политиков пройдет 27 февраля. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, в ходе переговоров будет затронута тема сирийского урегулирования. Со своей стороны Нетаньяху в преддверии встречи заявил о том, что его страна намерена действовать сколько нужно для прекращения наращивания иранского военного присутствия в Сирии, сообщает RT.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Украина загнется без энергоресурсов России

В Киеве вновь напомнили о том, что Москва оказалась главным экономическим партнером страны

"Противно и стыдно": Плющенко набросился на россиян

Спортсмен раскритиковал жителей страны за озлобленность против себя

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей