Израиль готовит новый удар по Сирии

Иерусалим затеял масштабные маневры с участием авиации

Военно-воздушные силы Израиля сегодня днем проведут крупные учения в восточной части Средиземного моря. Информацию об этом распространил Telegram-канал "Военный обозреватель".



По данным источника, военные планируют задействовать в том числе истребители пятого поколения F-35I Adir. Официального подтверждения информации о воздушных маневрах от Армии обороны Израиля пока не последовало.

Учения пройдут на фоне непрекращающихся авианалетов на позиции правительственных войск Сирии и иранских военных объектов, размещенных на подконтрольной Дамаску территории. В прошлую пятницу, 22 февраля, истребитель F-35I Adir атаковал китайский радар раннего предупреждения JY-27. Уничтожение радиолокационной станции подтвердили спутниковые снимки. Китайский радар работал в системе сирийской ПВО и предназначался для раннего обнаружения воздушных целей – в том числе выполненных с участием стелс-технологий.

Не последнюю роль в натаскивании израильских военных играют Соединенные Штаты. В середине февраля Иерусалим отчитался об окончании совместных военных учений Армии обороны Израиля и Вооруженных сил США "Можжевеловый сокол – 2019".

Заявленная цель учений звучит как "укрепление стратегического сотрудничества и координации между военными двух стран в чрезвычайных ситуациях". В ходе маневров участники отрабатывали действия при отражении различного вида угроз, в том числе в случае обстрела израильской территории по навесной траектории. В общей сложности в учениях приняли участие около 300 военнослужащих США и 400 израильских военных, передает Newsru.co.il.

Провести новые масштабные учения Армия обороны Израиля решила в то время, когда канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху готовится к визиту главы израильского правительства в Москву, где он должен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Очевидно, активность израильских ВВС не останется без внимания российского президента.

В Кремле накануне сообщили, что встреча политиков пройдет 27 февраля. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, в ходе переговоров будет затронута тема сирийского урегулирования. Со своей стороны Нетаньяху в преддверии встречи заявил о том, что его страна намерена действовать сколько нужно для прекращения наращивания иранского военного присутствия в Сирии, сообщает RT.