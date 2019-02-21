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Коалиция испугалась оставаться в Сирии без США

Фото: EPA\TASS
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Европейские союзники Трампа поспешили ретироваться

Ближайшие европейские союзники США, включая Великобританию, отклонили просьбу администрации Трампа оставить свои войска в Сирии в качестве "наблюдателей". Ранее американский президент пообещал вывести контингент США к 30 апреля этого года, чем вызвал нецензурную брань от своих же товарищей по Республиканской партии, в частности Линдси Грэма.

По данным газеты The Washington Post, европейских союзников США совершенно не обрадовала идея оставить свои войска в Сирии. Их попросили сформировать так называемые силы наблюдателей, которые патрулировали бы "безопасные зоны" на границе Сирии с Турцией. До сих пор здесь продолжаются столкновения курдов с протурецкими боевиками, и обстановка, мягко говоря, напряженная.

Среди союзников США в Сирии, как уже было сказано выше, Великобритания, а также Франция. Власти этих стран были изрядно озадачены решением Белого дома вывести войска. Так, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что был озадачен тактикой Трампа. Аналогичным образом отреагировал глава МИД Великобритании Джереми Хант, который подчеркнул, что британцами заменить американцев в Сирии точно не получится.

Как напоминает "Комсомольская правда", решение о выводе американского воинского контингента из Сирии было принято президентом США Дональдом Трампом в конце прошлого года. Это решение стало одной из главных причин, по которой свой пост покинул глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Александр ИЛЬИН
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