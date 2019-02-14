"Сказки" об ужасах поддерживаемой Москвой власти Асада были придуманы ради пущего эффекта

Продюсер британской вещательной корпорации Би-би-си Риам Далати утверждает, у него есть доказательства, что все съемки в госпитале в Думе после якобы случившейся химической атаки были постановочными.

"В больнице никто не погиб", – написал Далати в своем микроблоге Twitter.

При этом продюсер подчеркнул, что атака все же случилась, однако зарин не был использован, и он не знает, применялся ли хлор. Для того, чтобы установить это, нужно дождаться результатов расследования Организации по запрещению химического оружия.

"Все остальное, что произошло вокруг атаки, было сфабриковано для большего эффекта", – добавил Далати.

Сирийские власти были обвинены в химатаке на город Дума в провинции Восточная Гута в апреле прошлого года. Тогда в качестве доказательств случившегося организация "Белые каски" показала видео, в котором врачи якобы пытаются спасти от последствий воздействия отравляющих веществ жителей Думы, в числе которых есть и дети.

В комментариях к посту продюсера интернет-пользователи напомнили, что Россия заявляла об этом с первого дня, отмечает телеканал "Царьград".

Подозрения о несостоятельности выводов ОЗХО после химатаки в Думе высказывал и бывший инспектор ООН по вопросам химоружия в Ираке Антон Уткин, напоминает НСН. По мнению эксперта, все выводы организация делала лишь на основании свидетельских показаний, а пробы с места предполагаемого применения химического оружия и у предполагаемых пострадавших не были взяты, что ставит под сомнение объективность расследования.



Коалиция в составе США, Великобритания и Франция нанесла удары по сирийским объектам спустя неделю после предполагаемой химатаки, не дожидаясь выводов ОЗХО. Этот шаг вызвал осуждения в Дамаске и Москве.