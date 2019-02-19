Кадры "свободной охоты" пилотов опубликовали в сети

В интернет попало видео работы российских вертолетчиков в Сирии. Ролик опубликовал уже известный в журналистских кругах пользователь instagram fighter_bomber.

Под ритмичные барабаны арабской рок-группы, возможно, даже сирийской, пилоты Ми-35 и Ка-52 облетают разрушенные города и поселки Сирии, уничтожая джипы и технику боевиков, а также строения, где они прячутся. При этом используются как неуправляемые ракеты С-8, так и управляемые, судя по всему, 9М120-1 "Атака" с лазерной головкой самонаведения.

На одном из кадров, как будто мелькает Пальмира, практически полностью разрушенная боевиками. Ранее сообщалось, что российские вертолетчики в Сирии используют метод "свободной охоты" на террористов. В ролике она также присутствует, хотя явно далеко не везде. Атака командных пунктов боевиков обычно требует подготовки. Ударные вертолеты очень эффективны в Сирии, как и в свое время в Афганистане. Однако летчики постоянно подвергают себя опасности, так как у боевиков могут оказаться ПЗРК.