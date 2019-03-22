Россказни американского лидера уже никого не удивляют

Заявления президента США Дональд Трамп не вызывают доверия, как шалости маленького пастуха из притчи, который кричал о стае волков, играя на сострадании дровосеков. Так, в конце рабочей недели из-за океана послышалось очередное сообщение о том, что с боевиками в Сирии покончено.

По словам пресс-секретаря Белого Дома Сары Сандерс, территория САР на 100% освобождена от убийц запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Столь нескромное известие она разослала с воздуха, не дождавшись приземления во Флориде.

"Она сообщила, что и.о.главы Пентагона [Патрик] Шанахан находится в самолете и предоставил информацию президенту", – цитирует сообщение пула РИА "Новости".

Пижонству Вашингтона в Москве не поверили, отметив, что в арабском государстве новые операции готовят тысячи боевиков.

"Эти заявления нельзя назвать убедительными",

– заверил агентство источник в МИД. Собеседник напомнил о многократных обещаниях Трампа вывести американских солдат из Сирии. Однако воз и ныне там. По сей день США не предоставили даже план мероприятий.

С представителем дипмиссии согласны интернет-пользователи, которые следят за развитием событий и позерством мистера президента. Они подчеркнули, что уже со счета сбились, сколько раз хозяин Белого дома приписывал себе эту победу. (Орфография и пунктуация авторские).

"Шо, опять",

– отозвался на материал СМИ комментатор из народа.

"Только в этой победе роль США была и остается мизерной и не приглядной. А до полного разгрома Американских бородатых подопечных осталось действительно не долго", – подтвердил другой.

"Это они о тех спасенных и вывезенных ими бандитах? – поинтересовался третий, добавив. – Они не победили ИГИЛ (запрещена на территории РФ), а просто вывезли главарей в безопасное место для следующего использования".

Напомним, буквально на днях Трамп, указывая на точку на карте, поручился, что разберется с террористической группировкой "к вечеру".