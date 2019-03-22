Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США похвалились стопроцентным освобождением Сирии

Фото: www.globallookpress.com
Россказни американского лидера уже никого не удивляют

Заявления президента США Дональд Трамп не вызывают доверия, как шалости маленького пастуха из притчи, который кричал о стае волков, играя на сострадании дровосеков. Так, в конце рабочей недели из-за океана послышалось очередное сообщение о том, что с боевиками в Сирии покончено.

По словам пресс-секретаря Белого Дома Сары Сандерс, территория САР на 100% освобождена от убийц запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Столь нескромное известие она разослала с воздуха, не дождавшись приземления во Флориде.

"Она сообщила, что и.о.главы Пентагона [Патрик] Шанахан находится в самолете и предоставил информацию президенту", – цитирует сообщение пула РИА "Новости".

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Пижонству Вашингтона в Москве не поверили, отметив, что в арабском государстве новые операции готовят тысячи боевиков.

"Эти заявления нельзя назвать убедительными",

заверил агентство источник в МИД. Собеседник напомнил о многократных обещаниях Трампа вывести американских солдат из Сирии. Однако воз и ныне там. По сей день США не предоставили даже план мероприятий.  

С представителем дипмиссии согласны интернет-пользователи, которые следят за развитием событий и позерством мистера президента. Они подчеркнули, что уже со счета сбились, сколько раз хозяин Белого дома приписывал себе эту победу. (Орфография и пунктуация авторские).

"Шо, опять",

отозвался на материал СМИ комментатор из народа.

"Только в этой победе роль США была и остается мизерной и не приглядной. А до полного разгрома Американских бородатых подопечных осталось действительно не долго", – подтвердил другой.

"Это они о тех спасенных и вывезенных ими бандитах? – поинтересовался третий, добавив. – Они не победили ИГИЛ (запрещена на территории РФ), а просто вывезли главарей в безопасное место для следующего использования".

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Напомним, буквально на днях Трамп, указывая на точку на карте, поручился, что разберется с террористической группировкой "к вечеру". 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

За наш счет: Киев присвоил лавры восстановления послевоенного Крыма

Россиян обозвали "проходимцами"

Без паники: инвесторы "Северного потока-2" отмахнулись от резолюции Европарламента

Пока одни сотрясают воздух, другие работают

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей