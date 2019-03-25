Лучший танк НАТО опозорился в Сирии

"Леопарды" экстренно переделывают, чтобы избежать дальнейших потерь

Основной боевой танк Leopard 2A4 не прошел испытание огнем в ходе боевых действий в арабской республике. Турецкая армия потеряла свыше десятка машин. Теперь танк снабдят динамической защитой, сообщают местные СМИ.



Leopard 2A4 западные эксперты называли "лучшей бронемашиной блока НАТО", но на деле оказалось, что это далеко не так. Его броню легко пробивали не только современные противотанковые ракеты американского производства TOW-2, но и устаревшие советские "Фагот" и "Конкурс", передавало издание The National Interest.

Так, в феврале прошлого года в районе сирийского Африна оператор сумел направить противотанковую управляемую ракету как раз в ту часть корпуса, где размещался боекомплект. В результате Leopard 2A4 взорвался, причем машина буквально развалилась на части. Погиб весь экипаж и еще двое военнослужащих.

В Турции давно предлагали усовершенствовать защиту танка. Первый вариант улучшений для "Леопардов" был представлен еще в 2011 году. Боевые машины должны были получить мощное дополнительное бронирование и другое более современное оборудование. Но власти страны в итоге отдали предпочтение программе создания перспективного турецкого танка Altay, а на улучшении старой техники решили сэкономить.

Модернизированный вариант танка, наконец-то получивший динамическую защиту, был представлен публике на днях, сообщает турецкое издание SavunmaSanayiST.com. Впрочем, эксперты сомневаются, что такая переделка значительно улучшит боевые характеристики машины.

Дело в том, что модернизация оказалась очень "бюджетной" и ограниченной по техническим решениям. Судя по распространенным фото, элементы "реактивной брони" установили только в передней части корпуса и на башне. Борта корпуса по-прежнему плохо защищены, что может привести к новым потерям.

Leopard 2A4 – немецкий основной боевой танк, один из самых популярных в мире. Стоит на вооружении армий Германии, Нидерландов, Австрии, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции, Турции, Финляндии и других стран.