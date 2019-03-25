Мистер президент разрешил давний спор

Американский лидер Дональд Трамп определил принадлежность конфликтной территории на Ближнем Востоке. Отныне Голанские высоты являются частью Израиля.

Сегодня, 25 марта, глава Белого дома подписал документ о признании суверенитета страны над восточной частью Сирии, сообщил вице-президент Майк Пенс.

"Сегодня, впервые за 52 года, в присутствии премьер-министра (Израиля) Нетаньяху президент Соединенных Штатов официально признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами",

– цитирует Пенса Bloomberg. Утвердив документ, американский лидер отметил, что решение принято с опозданием.

"Это должно было произойти десятилетия назад",

– подчеркнул он, пишет РИА "Новости". Подписанные сегодня бумаги, полагают в МИД РФ, приведут к новой волне напряженности на Ближнем Востоке, говорится на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

В Сирии воля Трампа поставила под сомнение статус ООН, а США объявлены "главным врагом для арабских стран", передает заявление Министерства иностранных дел Республики Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

С 1944 г. Голаны принадлежали САР. Спустя 23 года территорию захватила израильская армия в результате Шестидневной войны. А в 1981-м в одностороннем порядке Святая земля присвоила высоты себе, хотя суверенитет признан не был. При этом Дамаск их считает своими.