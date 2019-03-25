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Трамп отдал Израилю Голанские высоты

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Мистер президент разрешил давний спор

Американский лидер Дональд Трамп определил принадлежность конфликтной территории на Ближнем Востоке. Отныне Голанские высоты являются частью Израиля. 

Сегодня, 25 марта, глава Белого дома подписал документ о признании суверенитета страны над восточной частью Сирии, сообщил вице-президент Майк Пенс.

"Сегодня, впервые за 52 года, в присутствии премьер-министра (Израиля) Нетаньяху президент Соединенных Штатов официально признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами",

цитирует Пенса Bloomberg. Утвердив документ, американский лидер отметил, что решение принято с опозданием.

"Это должно было произойти десятилетия назад",

– подчеркнул он, пишет РИА "Новости". Подписанные сегодня бумаги, полагают в МИД РФ, приведут к новой волне напряженности на Ближнем Востоке, говорится на официальном сайте внешнеполитического ведомства. 

В Сирии воля Трампа поставила под сомнение статус ООН, а США объявлены "главным врагом для арабских стран", передает заявление Министерства иностранных дел Республики Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти". 

С 1944 г. Голаны принадлежали САР. Спустя 23 года территорию захватила израильская армия в результате Шестидневной войны. А в 1981-м в одностороннем порядке Святая земля присвоила высоты себе, хотя суверенитет признан не был. При этом Дамаск их считает своими. 

Ксения АНДРЕЕВА
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