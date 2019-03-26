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ВКС отомстили за гибель россиян в Сирии

Трое военных пропали без вести еще в конце февраля

Во время боя с бандой боевиков в провинции Дейр-эз-Зор были убиты трое российских военных. 

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Министерство обороны, террористы напали на автомобиль, возвращавшийся после доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов провинции. После боя выяснилось, что российские военные пропали без вести.   

Поиск пропавших россиян проходил при участии сирийских органов безопасности, а также по другим каналам. После того, как гибель военнослужащих была подтверждена, силами ВКС и специальных операций группировка, осуществившая нападение, была уничтожена. Тела погибших россиян доставили на родину.

В Сирии 31 января погиб 25-летний военнослужащий Максим Плетнев, в ноябре прошлого года – Андраник Арустамян, а в мае в Дейр-эз-Зоре погибли 4 российских военных и были ранены еще трое, напоминает РБК.

Военная операция в Сирии была начата Россией осенью 2015 г. по просьбе президента Башара Асада. Весной 2016 г. президент Владимир Путин распорядился вывести основную часть российских военных, оставив в Хмеймиме и Тартусе постоянную группировку.

Валентина МАЙОРОВА
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