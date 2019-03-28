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Израиль безнаказанно бомбит Сирию

Фото: Globallookpress.com
Тель-Авив официально не подтвердил бомбардировку

Поздно вечером 27 марта Израиль нанес удар по сирийскому городу Алеппо. Видеоролики с последствиями обстрела разместили в Сети интернет-пользователи.

Сообщается, что пострадавших нет. При этом Тель-Авив пока официально не подтвердил атаку на соседнее государство.

На кадрах видео запечатлены горящие здания и слышны разрывы снарядов. Представитель ополчения рассказал РИА Новости, что накануне вечером были атакованы гражданский аэропорт, расположенное рядом с ним поселение Джибрин и промышленная зона Шейх-Наджар.

При обстреле были разрушены здания, население осталось без света.

Израильская армия, ранее уже наносившая удары по объектам в Сирии, заявляет, что пытается таким способом прекратить попытки Ирана закрепиться в стране.


Валентина МАЙОРОВА
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