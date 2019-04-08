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Боевики опубликовали видео раненых россиян в Сирии

Фото: www.globallookpress.com
Военных изрешетили в "уазике"

Боевики запрещенного в России "Исламского государства" опубликовали видео, где по их словам, запечатлены раненные российские военнослужащие.

На ролике, который выложил телеграм-канал WarJournal, раненый мужчина, предположительно сириец, отвечает на вопросы боевиков в пикапе, а затем показывает на лежащих раненых в камуфляже и говорит "Рус, рус".

Телеграм-канал делает предположение, что видеозапись могла быть сделана после 22 февраля, когда Минобороны РФ заявило о трагической гибели трех российских военных, тела которых были доставлены в Россию.

По данным журналистов "Новой газеты", УАЗ с российскими военными и сирийским переводчиком попал в засаду в пустынном районе провинции Дейр-Эз-Зор. Нападение было настолько неожиданным, что военные даже не успели достать оружие.

Официального подтверждения, что видео снято после 22 февраля, и на нем изображены российские военные – нет.

Александр ИЛЬИН
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