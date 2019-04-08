Нибиру
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Объекты боевиков на территории региона подверглись
массированным ударам российской авиации и флота. Контингент Вооруженных сил РФ
предпринимает попытку окончательно добить террористов, оставшихся в арабской
республике.
Сегодня утром о корабельной бомбардировке лагерей боевиков сообщил телеграм-канал "Военный обозреватель".
"Боевые корабли ВМФ России наносят удары по объектам террористов в Идлибе из акватории Средиземного моря",
– говорилось в сообщении. Подробностей операции не приводится. В Министерстве обороны информацию об обстреле пока не подтвердили.
Эта операция стала продолжением вчерашнего авианалета Воздушно-космических сил РФ на позиции боевиков в провинции Хама. Российский авиаудар был направлен на позиции исламистов, расположенные в окрестностях населенного пункта Аз-Закат, недалеко от линии соприкосновения боевиков с подразделениями правительственных войск, сообщил "Новостной фронт" со ссылкой на арабские источники.
Отмечается, что в последнее время наши самолеты не совершали атаки на объекты террористов. Они ограничивались лишь проведением мониторинга оперативной ситуации в регионе и сбором разведданных. Преимущественно появление российских самолетов ранее отмечалось на севере провинции Хама и в западных районах провинции Идлиб.
Возможно, решение российского командование нанести удары по террористам в Идлибе и Хаме связано с тем, что на выходных террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях.
"Продолжаются нарушения установленного режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в идлибской зоне деэскалации. В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Сафсара, Руейсет-Искандер, Эль-Харуха, Дахар-абу-Асад провинции Латакия, Эль-Васита провинции Идлиб, Алеппо провинции Алеппо", - сообщил ранее журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин (цитируется по ТАСС).
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