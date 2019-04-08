Сирийскую провинцию "утюжат" наши корабли и самолеты

Объекты боевиков на территории региона подверглись массированным ударам российской авиации и флота. Контингент Вооруженных сил РФ предпринимает попытку окончательно добить террористов, оставшихся в арабской республике.



Сегодня утром о корабельной бомбардировке лагерей боевиков сообщил телеграм-канал "Военный обозреватель".

"Боевые корабли ВМФ России наносят удары по объектам террористов в Идлибе из акватории Средиземного моря",

– говорилось в сообщении. Подробностей операции не приводится. В Министерстве обороны информацию об обстреле пока не подтвердили.

Эта операция стала продолжением вчерашнего авианалета Воздушно-космических сил РФ на позиции боевиков в провинции Хама. Российский авиаудар был направлен на позиции исламистов, расположенные в окрестностях населенного пункта Аз-Закат, недалеко от линии соприкосновения боевиков с подразделениями правительственных войск, сообщил "Новостной фронт" со ссылкой на арабские источники.

Отмечается, что в последнее время наши самолеты не совершали атаки на объекты террористов. Они ограничивались лишь проведением мониторинга оперативной ситуации в регионе и сбором разведданных. Преимущественно появление российских самолетов ранее отмечалось на севере провинции Хама и в западных районах провинции Идлиб.

Возможно, решение российского командование нанести удары по террористам в Идлибе и Хаме связано с тем, что на выходных террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях.

"Продолжаются нарушения установленного режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в идлибской зоне деэскалации. В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Сафсара, Руейсет-Искандер, Эль-Харуха, Дахар-абу-Асад провинции Латакия, Эль-Васита провинции Идлиб, Алеппо провинции Алеппо", - сообщил ранее журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин (цитируется по ТАСС).