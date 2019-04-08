Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Российская крылатая ракета попала на видео в Сирии

Фото: www.globallookpress.com
"Калибры" летят на Идлиб

Крылатые ракеты, выпущенные российскими кораблями по боевикам в районе Джиср-эш-Шугур в провинции Идлиб, сняли на телефоны очевидцы. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал WarJournal.

Ракета, похожая на "Калибр", проносится на относительно небольшой высоте на дозвуковой скорости. Похожие ролики выкладывали очевидцы в 2015 г., когда российские корабли и подлодки также наносили удар крылатыми ракетами.


По данным СМИ, уже второй день российская авиация и корабли наносят удары по позициям боевиков в провинциях Хама и Идлиб. В Минобороны эту информацию никак не комментируют, однако в Сети появляются снимки и видеозаписи, на которых якобы запечатлены последствия ракетных ударов, и утверждается, что это русские. В частности, на одном из снимков показан столб белого дыма над жилым кварталом. Данных о результатах операции пока нет, как и о жертвах.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Брызги долетели даже до Запада: анализы Порошенко и Зеленского взорвали Сеть

Пользователи отметили "День анализов" в Незалежной

Выбора нет: Порошенко победит Зеленского с помощью Саакашвили

Батька ставит на действующего главу Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей