Российская крылатая ракета попала на видео в Сирии

"Калибры" летят на Идлиб

Крылатые ракеты, выпущенные российскими кораблями по боевикам в районе Джиср-эш-Шугур в провинции Идлиб, сняли на телефоны очевидцы. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал WarJournal.

Ракета, похожая на "Калибр", проносится на относительно небольшой высоте на дозвуковой скорости. Похожие ролики выкладывали очевидцы в 2015 г., когда российские корабли и подлодки также наносили удар крылатыми ракетами.

По данным СМИ, уже второй день российская авиация и корабли наносят удары по позициям боевиков в провинциях Хама и Идлиб. В Минобороны эту информацию никак не комментируют, однако в Сети появляются снимки и видеозаписи, на которых якобы запечатлены последствия ракетных ударов, и утверждается, что это русские. В частности, на одном из снимков показан столб белого дыма над жилым кварталом. Данных о результатах операции пока нет, как и о жертвах.