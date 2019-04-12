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Российские войска в Сирии возглавил десантник

Андрей Сердюков. Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Договариваться придется с турками

Российские войска в Сирии возглавил командующий ВДВ РФ Андрей Сердюков. Боевой генерал, участник обеих Чеченских войн и марш-броска на Приштину, будет договариваться с турками о совместном патрулировании в районе зоны деэскалации в провинции Идлиб. Город, как известно, до сих пор не контролируется действующим президентом Сирии Башаром Асадом.

Как пишет "КоммерсантЪ, Сердюков отправился в бы в сирийскую командировку гораздо раньше. Но осенью 2017 года генерал серьезно пострадал в автомобильной аварии, после чего ему понадобилась длительная реабилитация. Поэтому экс-командующего сирийской группировки Сергея Суровикина времена временно заменил генерал-полковник Александр Журавлев, до этого занимавший этот пост.

По данным издания, о штурме Идлиба, который мог бы подготовить опытный Сердюков, речь не идет. В начале апреля Турция и Россия начали эксперимент по совместному патрулированию в отдельных районах. И если этот опыт признают успешным, с мая военные двух стран начнут действовать совместно по всей демилитаризованной зоне.

Александр ИЛЬИН
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