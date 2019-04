Израиль впервые применил "ракеты-убийцы" С-300

Израильская авиация впервые применила в Сирии новейшие авиационные ракеты Rampage, которые были разработаны специально для прорыва обороны комплексов ПВО производства России.

Как написал на свой странице в Twitter известный журналист Бабак Тагави, специализирующийся на авиации, израильские F-16I нанесли удар по сирийскому центру производства ракет Масьяф в провинции Хама. Во время налета якобы впервые использовались ракета "воздух – земля" Rapmage.

Как считает Тагави, израильтяне решили применить новые ракеты из-за боязни, что F-16 могут быть сбиты С-300ПМ-2, так как эта система может уничтожить цель на расстоянии до 120 миль.

#BREAKING: On 13/04/2019, #Israel Defense Force carried-out an airstrike against missile factory & warehouses of #IRGC & Syrian #Hezbollah in #Masyaf, #Syria destroying multiple artillery rockets and ballistic missile launchers. ImageSat Intl. released its sat images now: pic.twitter.com/5gJP1C85FH