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Израиль впервые применил "ракеты-убийцы" С-300

Фото: flickr.com/Zachi Evenor
ЗРК российского производства оказались бессильны

Израильская авиация впервые применила в Сирии новейшие авиационные ракеты Rampage, которые были разработаны специально для прорыва обороны комплексов ПВО производства России.

Как написал на свой странице в Twitter известный журналист Бабак Тагави, специализирующийся на авиации, израильские F-16I нанесли удар по сирийскому центру производства ракет Масьяф в провинции Хама. Во время налета якобы впервые использовались ракета "воздух – земля" Rapmage.

Как считает Тагави, израильтяне решили применить новые ракеты из-за боязни, что F-16 могут быть сбиты С-300ПМ-2, так как эта система может уничтожить цель на расстоянии до 120 миль.


О дальности Rampage открытых данных нет, но, по информации СМИ, она составляет от 100 до нескольких сотен километров. А сама ракета оснащена сложной инерциально-спутниковой системой наведения с добавлением системы IAI ADA, чтобы противодействовать помехам GPS. Сообщается, что ракета пикирует на цель со скоростью от 300 до 550 м/с в зависимости от условий запуска, а коэффициент кругового отклонения составляет порядка 10 метров. Учитывая, что масса боевой части 120 кг, это не так много.

Фото: mil.ru

Тагави пишет, что израильские F-16 якобы уничтожили во время налета множество ракет и пусковых установок. В подтверждение этому журналист выложил спутниковые снимки, на которых показаны объекты до и после налета.

Журнал описывает новую ракету как достаточно эффективную, однако считает ее внушительные габариты недостатком. F-16 может взять максимум две ракеты. Похожая ситуация с российским "Кинжалом", который еще больше. МиГ-31 берет под фюзеляж только одну ракету и сильно заметен на радаре. Но из-за скорости такие Rapmpage и "Кинжал" трудно сбить.

"Rampage можно обнаружить, но очень трудно перехватить", – говорит директор по маркетингу IAI Амит Хаймович.

NI сравнил габариты "Кинжала" и Rampage, после чего пришел к выводу, что если первая пролетает порядка 2 тыс. км, то вторая – несколько сотен километров. Поэтому теоретически израильские самолеты действительно могут выпустить ракеты за пределами радиуса действия С-300, что крайне опасно для сирийских военных.


Александр ИЛЬИН
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