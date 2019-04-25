Безалаберные удары с воздуха привели к гибели гражданских

Американцы и их союзники в Сирии убили более 1600 мирных людей во время авиаударов коалиции по боевикам "Исламского государства" (запрещена в РФ). Такие данные приводит международная правозащитная организация Amnesty International.



В докладе сказано, что в ходе военной кампании коалиции в Ракке с июня по октябрь 2017 года погибли и пострадали тысячи мирных сирийцев. Вину за это несут США, Франция и Великобритания, которые нанесли десятки тысяч прямых ударов с воздуха.

"Многие воздушные бомбардировки были неточными, а десятки тысяч артиллерийских ударов были неизбирательными, поэтому неудивительно, что они убили и ранили многие сотни мирных жителей", – заявила старший советник по кризисным ситуациям Amnesty International Донателла Ровера, чьи слова приведены на сайте организации.

Директор независимой мониторинговой группы Airwars Крис Вудс потребовал от коалиции прекратить отрицать масштабы жертв среди гражданского населения и разрушений в результате наступления в Ракке.

"Коалиция должна полностью расследовать, что пошло не так в Ракке, и извлечь уроки из этого, чтобы больше не допустить страданий гражданского населения", – подчеркнул Вудс.

США и их союзники признали ответственность за смерть мирных граждан, однако привели свою статистику. Как пишет РИА "Новости", в коалиции утверждают, что непреднамеренно убили 1291 человека. Причем эти цифра охватывает весь период антитеррористической операции "Непоколебимая решимость", начатой в августе 2014 года.