Самолеты "вспахали" позиции террористов

После ночной атаки на российскую авиабазу Хмеймим по боевикам ударила авиация ВКС. Бомбардировщики Су-24 и истребители Су-35С нанесли мощный ракетно-бомбовый удар по позициям боевиков в провинции Хама.

На видео, которое опубликовал телеграм-канал Warjournal, виден "двадцать четвертый", а затем мощный взрыв вблизи небольшого городка. Теоретически это могли быть бомбы ФАБ-500М-62, которые есть на вооружении Су-24.

В другом ролике показано, как удар наносит Су-35С. Боеприпасы ложатся примерно в том же районе, но взрывы меньше. Новейший истребитель может применяться для наземных ударов, для этого у него есть КАБ-500КР и даже КАБ-1500КР. А также неуправляемые ракеты. Об уроне, нанесенном боевикам, пока ничего не сообщается.