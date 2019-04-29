Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Бомбардировщики ВКС отомстили боевикам за Хмеймим

Фото: mil.ru
Самолеты "вспахали" позиции террористов

После ночной атаки на российскую авиабазу Хмеймим по боевикам ударила авиация ВКС. Бомбардировщики Су-24 и истребители Су-35С нанесли мощный ракетно-бомбовый удар по позициям боевиков в провинции Хама.

На видео, которое опубликовал телеграм-канал Warjournal, виден "двадцать четвертый", а затем мощный взрыв вблизи небольшого городка. Теоретически это могли быть бомбы ФАБ-500М-62, которые есть на вооружении Су-24.


В другом ролике показано, как удар наносит Су-35С. Боеприпасы ложатся примерно в том же районе, но взрывы меньше. Новейший истребитель может применяться для наземных ударов, для этого у него есть КАБ-500КР и даже КАБ-1500КР. А также неуправляемые ракеты. Об уроне, нанесенном боевикам, пока ничего не сообщается.


Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Устали все: французы заставят Европу снять санкции с России

В Париже в открытую заговорили об отмене ограничений

Под страхом смерти: названа истинная цель визита Зеленского в Турцию

Новый президент Украины испугался за свою жизнь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей