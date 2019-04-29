В Сети появились кадры нападения на Хмеймим

Авиабаза российских Вооруженных сил в сирийской провинции Латакия подверглась ракетной атаке. Ракетные удары оказались запечатлены на видео.

Автор видео отметил, что нападение произошло в минувшее воскресенье, 28 апреля. Минобороны РФ официально пока не подтвердило, что база "Хмеймим" была обстреляна.

Как пишет Тelegram-канал "Галлифрейские технологии", за атакой на российскую базу стоят террористы. Они попытались нанести массированный удар по объекту с помощью реактивной системы залпового огня "Град" и беспилотников. По неподтвержденной информации, террористы выпустили от 10 до 20 ракет.

"Учитывая плотность огня, можно предположить, что речь идет о массированном ударе со стороны боевиков, в том числе с применением реактивных систем залпового огня "Град" и беспилотников", – говорится в сообщении.

Портал Avia.pro уточняет, что атаку совершили боевики из запрещенной в РФ группировки "Хайят Тахрир аш-Шам". Нападение было организовано в два захода. Сперва террористы открыли огонь из "Градов", расположенных на мобильной платформе грузовика, а затем практически одновременно с этим запустили беспилотники с вооружением на борту.

На видео видно, как ракеты сбиваются российскими ПВО. В основном были задействованы зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С". Своей цели боевики не достигли, снимки со спутника показали, что инфраструктура авиабазы не пострадала, отмечает портал.