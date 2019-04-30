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Российский Т-72 выдержал удар из ПТРК в Сирии

Фото: commons.wikimedia.org
Однако боевики вывели из боя машину

Сирийский танк советского производства Т-72 был обстрелян в провинции Латакия боевиками Свободной сирийской армии (ССА). Огонь велся из переносного противотанкового комплекса (ПТРК). Броня машины выдержала.


Видео боя опубликовал телеграм-канад WarJournal. На нем видно, как танк ведет огонь, а затем в него попадает ракета. После взрыва, машину начинает покидать экипаж, а в это время башня танка постоянно вращается. О потерях или раненых среди сирийских танкистов ничего не сообщается.


Александр ИЛЬИН
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