36 снарядов: российскую авиабазу в Сирии атаковали

Удар приняли на себя авиация РФ и артиллерия САР

Как по расписанию, утром и вечером объект РФ в арабском государстве подвергся обстрелу. Боевики налетели на авиабазу Хмеймим, применив залповый огонь из реактивных систем, рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.

Он уточнил, что двойная атака пришлась с восточной стороны. Террористы действовали из населенного пункта Завия, который находится в распоряжении запрещенной на территории России организации "Хайат Тахрир аш-Шам".

"Всего было выпущено 36 реактивных снарядов. Управление огнем боевики вели с применением "беспилотника",

– цитирует Купчишина РИА "Новости". Российские военные дали боевикам жесткий отпор. Нападение отразили дежурные силы ПВО, в частности авиация ВКС РФ и артиллерия правительственных войск Сирии. Ни один человек и ни одно здание при этом не пострадали.

Напомним, одна из последний атак пришлась на 29 апреля. Ракетному обстрелу подверглась авиабаза российских ВС в сирийской провинции Латакия.