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Российские ПВО отбили атаку на базу в Сирии

Фото: mil.ru
"Панцирь-С1" и "Тор-М1" уничтожили на двоих 27 снарядов

Зенитные ракетные комплексы РФ успешно отразили обстрел авиабазы Хмеймим, которая подверглась атаке боевиков в понедельник, 6 мая. Об этом сообщил Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

"Российскими зенитными комплексами "Панцирь-С1" и "Тор-М1" было сбито 27 реактивных снарядов, ни один снаряд на территорию базы не упал", – цитирует сообщение центра РИА "Новости".

Ранее "Утро" писало, что военный объект РФ подвергся массированному обстрелу из системы залпового огня. Террористы атаковали базу с восточной стороны, где находится населенный пункт Завия.

По словам руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктора Купчишина, террористы использовали для управления огнем беспилотник. Всего было выпущено 36 снярадов.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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