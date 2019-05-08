В Сирии запустили "ракетного монстра"

Боевики угрожают российской базе "Хмеймим"

В интернете опубликовали видео, на котором артиллеристы Сирийской Арабской Армии снова используют РСЗО собственного производства Golan-1000. Ракеты калибра 500 мм и весом в полтонны создают мощный рев и утюжат позиции боевиков. Правда, дальность комплекса на базе танка Т-72 всего полторы тысячи метров, но этого оказалось вполне достаточно. Установку прозвали в Сирии "ракетным монстром", внешне она чем-то напоминает "Буратино", но ракеты другие.

По данным Al-Masdar News, расчеты Golan-1000 продолжают помогать 4-й танковой дивизии. Ранее система применялась в Северной Хаме, теперь "ракетный монстр" обрушился на боевиков в районе Латакии. Залпы Golan-1000 продолжались в течение нескольких часов.

Стоит отметить, что у террористов тоже есть РСЗО, которыми они, в частности, атаковали российскую базу "Хмеймим". В четверг стало известно о новой атаке. По данным той же газеты Al-Masdar News, боевики вновь пытались атаковать Хмеймим, правда, на этот раз с помощью беспилотников. Их сбили российские системы ПВО.