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Военные РФ уничтожили обстрелявших базу боевиков

Фото: mil.ru
ВКС в Сирии разбомбили позиции террористов

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Виктор Купчишин заявил, что российские военные уничтожили боевиков, которые обстреляли нашу базу в Хмеймим.

По его словам, террористы попытались опять разбомбить российских военных, выпустив 12 реактивных снарядов. Однако авиация ВКС РФ сработала на опережение.

"Средствами артиллерийской разведки оперативно выявлены две огневые позиции боевиков, с которых велся обстрел. Авиацией ВКС России и артиллерией сирийских правительственных войск позиции боевиков террористических группировок уничтожены",

цитирует Купчишина РИА "Новости".

В последнее время боевики стали все чаще обстреливать нашу базу в Сирии. Ранее "Утро" писало, что военный объект РФ подвергся массированному обстрелу из системы залпового огня. Террористы атаковали базу с восточной стороны, где находится населенный пункт Завия. Всего было выпущено 36 снарядов.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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