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Су-34 сбросил самую мощную управляемую бомбу

Фото: commons.wikimedia.org/Oleg Belyakov (CC BY-SA 3.0)
КАБ-1500Л-ПР ушла на цель

В интернете опубликовали видео сброса самой мощной управляемой бомбы КАБ-1500Л-ПР с современного российского истребителя-бомбардировщика Су-34.

Судя по видео, который выложил в Instagram пользователь fighter_bomber, экипаж самолета работал в Сирии, правда, когда имел место вылет, не уточняется. Недавно авиация ВКС РФ наносила удары по боевикам в провинции Хама.


Сброс КАБ-1500 осуществляется с лазерным наведением. Конкретно КАБ-1500Л-ПР предназначена для поражения фортифицированных или подземных целей типа командных пунктов, железобетонных укрытий, складов вооружения. Бомбы этого семейства применялись как в Афганистане, так и Чечне для поражения хорошо защищенных целей. Скорее всего, для этого ее использовали и в данном случае.

Александр ИЛЬИН
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