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Против российских военных готовят провокацию в Сирии

Фото: www.globallookpress.com
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Террористы из запрещенной в России группировки "Джебхат ан-Нусра" планируют инсценировать химическую атаку против мирного населения сирийской провинции Идлиб, якобы совершенную Военно-космическими силами.

Как сообщил Центр примирения враждующих сторон в Сирии, о провокации рассказали жители города Серакиб, где, идет подготовительный процесс. Другой независимый источник Центра подтвердил информацию сирийцев.

"В районе данного населенного пункта боевики "ан-Нусры" готовят провокацию с использованием отравляющих химических веществ, а также доставленных из других районов Сирии обломков российских авиационных фугасных боеприпасов", – цитирует РИА "Новости" сообщение Центра.

Предполагается, что террористы снимут постановочные видеоролики и опубликуют их в соцсетях и западных СМИ.

В марте Россия и Сирия выступили с совместным заявлением о том, что США под видом финансовой помощи простым сирийцам выделят почти $400 млн на организацию провокаций против правительства президента Сирии Башара Асада. Деньги пойдут на деятельность агентств ООН, неправительственных организаций и активистов движения "Белые каски", которые неоднократно снимали постановочные видео химической атаки в арабской республике.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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