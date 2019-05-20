Израиль отказался бомбить Сирию из-за С-300

Летчики побоялись атаковать соседнюю страну, чтобы не стать мишенью для средств ПВО

Военная авиация Израиля не принимала участия в последних двух полетах над территорией Сирии. Возможной причиной этого является то, что в Тель-Авиве стали понимать опасность, которую представляет собой система противовоздушной обороны (ПВО) арабской республики.



В минувшую субботу, 18 мая, в ливанском воздушном пространстве были замечены израильские истребители F-16. Это совпадало по времени с моментом нанесения удара по территории Сирии со стороны Голанских высот.

Израиль пытался нанести удар по южным окрестностям Дамаска. Однако средства ПВО Сирии в составе зенитно-ракетных комплексов российского производства С-300 отразили атаку. Свой полет летчики проводили в непосредственной близости от ливано-сирийской границей, однако сунуться в воздушное пространство Сирии они не решились, передает "Царьград".

Согласно данным, представленным израильской стороной, удары, нанесенные по Сирии 17 и 18 мая, оказались успешными, однако, в действительности, никаких доказательств этому нет, что обусловлено высокой эффективностью работы сирийских систем противовоздушной обороны, передает Avia.pro.

Впервые истребители Военно-воздушных сил Израиля были идентифицированы сирийскими системами ПВО С-300 13 мая. О "преследовании израильских самолетов над Ливаном" сообщил Twitter-аккаунт Syrian Military Capabilities.

Над Ливаном самолеты могли отрабатывать нанесение ударов по сирийским целям. Подобный вывод эксперты делают исходя из того, что рядом с сирийской границей заметили еще и израильский самолет радиолокационной разведки.

Ранее в Тель-Авиве заявляли о том, что появление у сирийской армии современных зенитно-ракетных комплексов не остановит авианалеты. Израиль заявлял о намерении уничтожить "Фавориты", но теперь в армейском руководстве поняли, что С-300 представляет собой грозную силу.