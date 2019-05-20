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Боевики атаковали российскую базу в Сирии

Фото: mil.ru
ВКС РФ мстят за сокрушительные удары

Террористы запрещенной в России "Джебхат ан-Нусры" атаковали российскую авиабазу Хмеймим при помощи реактивных систем залпового огня.

Как говорится в пресс-релизе Минобороны, около восьми вечера в воскресенье с территории Идлибской зоны деэскалации по аэродрому было выпущено 6 реактивных снарядов. По данным ведомства, дежурные силы ПВО их сбили. Затем разведка установила, что установка РСЗО боевиков находится на западной окраине населенного пункта Кафер-Нобль в провинции Идлиб, после чего точечным ударом ВКС ее уничтожили.

Также сообщается, что боевики запустили в направлении базы два беспилотника, которые были сбиты на значительном удалении от базы.

В последнее время атаки боевиков базы Хмеймим при помощи РСЗО стали регулярными. Так, накануне аэродром обстреляли террористы запрещенной в России "Хайят Тахрир аш-Шам". Ответным огнем точка была уничтожена, видео удара опубликовали СМИ.

Александр ИЛЬИН
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