Боевики атаковали российскую базу в Сирии

ВКС РФ мстят за сокрушительные удары

Террористы запрещенной в России "Джебхат ан-Нусры" атаковали российскую авиабазу Хмеймим при помощи реактивных систем залпового огня.

Как говорится в пресс-релизе Минобороны, около восьми вечера в воскресенье с территории Идлибской зоны деэскалации по аэродрому было выпущено 6 реактивных снарядов. По данным ведомства, дежурные силы ПВО их сбили. Затем разведка установила, что установка РСЗО боевиков находится на западной окраине населенного пункта Кафер-Нобль в провинции Идлиб, после чего точечным ударом ВКС ее уничтожили.

Также сообщается, что боевики запустили в направлении базы два беспилотника, которые были сбиты на значительном удалении от базы.

В последнее время атаки боевиков базы Хмеймим при помощи РСЗО стали регулярными. Так, накануне аэродром обстреляли террористы запрещенной в России "Хайят Тахрир аш-Шам". Ответным огнем точка была уничтожена, видео удара опубликовали СМИ.